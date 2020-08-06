Лукашенко переконаний на 100%, що Путін не буде президентом до 2036 року

Лукашенко вважає, що Путін не буде президентом до 2036 року.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив 100-відсоткову впевненість у тому, що його російський колега Володимир Путін не буде керувати країною до 2036 року.

В інтерв'ю Дмитру Гордону він сказав, що Путін не триматиметься за владу "посинілими руками".

"Ніколи Путін не буде президентом до 2036 року! Я вам 100 відсотків гарантую!" – зазначив президент Білорусі.

Лукашенко підкреслив, що на голові держави лежить вся відповідальність, а нинішня обстановка в Росії навряд чи буде кращою.

"Путін не триматиметься посинілими руками за владу. Він знайде варіант, щоб до влади прийшли люди або людина, яка продовжить той шлях розвитку Росії, який існує зараз", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Олександр Лукашенко похвалив Володимира Путіна за його "гарну рису" – не відступати від обіцяного.

Нагадаємо, що в результаті референдуму, проведеного в Росії щодо змін до Конституції, Путін отримав право знову брати участь в президентських виборах, які пройдуть в 2024 і 2030-х роках. Відповідно, якщо переможе, то в 84 роки буде при владі – в 2036-му.