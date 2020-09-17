Лукашенко заговорив про "гарячу війну", закриття кордонів з ЄС і посилення рубежів з Україною

Олександр Лукашенко, який займає пост президента Білорусі з 1994 року, оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про його закриття з Литвою і Польщею.

Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України з проханням "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну". Про це він говорив під час виступу на жіночому форумі "За Білорусь" ввечері в четвер, 17 вересня, передає БЕЛТА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми розуміємо, що в їхньому арсеналі залишилося зовсім небагато прийомів, перш ніж розв'язати гарячу війну. Тому ми змушені відвести війська з вулиць, як я вже говорив, половину армії поставити під рушницю, і закрити державний кордон із Заходом. Насамперед із Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, із нашою братньою Україною", – заявив Лукашенко.

Також він повідомив, що в зв'язку з "гострою ситуацією" буде проведено другий етап військових білорусько-російських навчань "Слов'янське братство".

"Я змушений в останні дні разом із президентом Росії і міністром оборони відбудувати загальний захист Союзної держави", – сказав Лукашенко.

Говорячи про вибори президента в Білорусі, Лукашенко заявив, що "ми провели вибори за Конституцією і не потребуємо жодного визнання".

"Вибори відбулися, і вони законні", – стверджував Лукашенко, додавши, що "ми не станемо на коліна, навіть якщо залишимося наодинці".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Європарламент не визнав Олександра Лукашенка президентом Білорусі, вимагаючи ввести санкції проти нього і росіян, які співпрацювали з білоруською владою.

За даними ЗМІ, сумарні втрати Росії на підтримку білоруської економіки за останні 25 років, протягом яких країною керує Олександр Лукашенко, складають як мінімум $98,7 млрд у номінальних цифрах, а з урахуванням інфляції, в цінах 2019 року – $116,1 млрд.