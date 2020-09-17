Лукашенко заговорив про "гарячу війну", закриття кордонів з ЄС і посилення рубежів з Україною

Лукашенко попросив народи України, Польщі та Литви "зупинити своїх політиків"
Він заявив, що проти Білорусі нібито можуть "розв'язати гарячу війну"
За словами Лукашенка, він змушений половину армії "поставити під рушницю"
Олександр Лукашенко, який займає пост президента Білорусі з 1994 року, оголосив про посилення державного кордону з Україною, а також про його закриття з Литвою і Польщею.
Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України з проханням "зупинити своїх політиків" і "не дати розв'язати війну". Про це він говорив під час виступу на жіночому форумі "За Білорусь" ввечері в четвер, 17 вересня, передає БЕЛТА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми розуміємо, що в їхньому арсеналі залишилося зовсім небагато прийомів, перш ніж розв'язати гарячу війну. Тому ми змушені відвести війська з вулиць, як я вже говорив, половину армії поставити під рушницю, і закрити державний кордон із Заходом. Насамперед із Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, із нашою братньою Україною", – заявив Лукашенко.
Також він повідомив, що в зв'язку з "гострою ситуацією" буде проведено другий етап військових білорусько-російських навчань "Слов'янське братство".
"Я змушений в останні дні разом із президентом Росії і міністром оборони відбудувати загальний захист Союзної держави", – сказав Лукашенко.
Говорячи про вибори президента в Білорусі, Лукашенко заявив, що "ми провели вибори за Конституцією і не потребуємо жодного визнання".
"Вибори відбулися, і вони законні", – стверджував Лукашенко, додавши, що "ми не станемо на коліна, навіть якщо залишимося наодинці".
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Європарламент не визнав Олександра Лукашенка президентом Білорусі, вимагаючи ввести санкції проти нього і росіян, які співпрацювали з білоруською владою.
За даними ЗМІ, сумарні втрати Росії на підтримку білоруської економіки за останні 25 років, протягом яких країною керує Олександр Лукашенко, складають як мінімум $98,7 млрд у номінальних цифрах, а з урахуванням інфляції, в цінах 2019 року – $116,1 млрд.