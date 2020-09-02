Лукашенко хотів створити союз України і Білорусі, очоливши дві країни, – Туск

Експрезидент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що навесні 2014 року білоруський глава Олександр Лукашенко пропонував ЄС створити союз України і Білорусі.

Лукашенко нібито висловлював бажання стати президентом обох країн. Про це Туск розповів в інтерв'ю виданню Onet, зазначивши, що не говорив про це раніше.

За його словами, такі ініціативи надходили тоді, коли Мінськ "займався чимось на зразок посередництва" між ЄС, Росією та Україною в "найспекотніші дні" для Києва.

"Лукашенко мені тоді подзвонив, я був ще прем'єр-міністром, і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав", – розповів Туск.

Він заявив, що Лукашенко тоді натякав, що це нібито єдиний спосіб зупинити агресію Росії. Туск повідомив, що Лукашенко тоді "боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого могла стати не тільки Україна, але і Білорусь".

Як писав OBOZREVATEL, на тлі протестів в Білорусі Лукашенко неодноразово згадує про Україну, залякуючи своїх громадян. Нещодавно він заявив, що в разі зміни влади в країні "буде різанина", стверджуючи, що Білорусь опиниться в гіршому стані, ніж Україна.