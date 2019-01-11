Лукашенку готують "Новачок"? Піонтковський розкрив задум Путіна щодо Білорусі

Росія сильно притиснула Білорусь, майже змушуючи президента Олександра Лукашенка піти на капітуляцію.

Перед Лукашенком стоїть складний вибір: або продовжувати боротися, або здатися Кремлю, розповів російський політолог Андрій Піонтковський, передає "Еспрессо".

"Вибір стоїть перед Лукашенком – або змиритися, отримати пристойну пенсію до кінця життя де-небудь на сочинській віллі. Або продовжити те, чим він займається протягом 25-ти років – боротьбою за незалежність Білорусі. Так, можна сказати, що він боровся увесь час за свою владу. Але він ефективним способом чинив опір", – зазначив він.

Експерт додав, що ідеї об'єднати дві країни поширювалися ще за Бориса Єльцина.

"Лукашенко їх обманював, він приїжджав у Москву, підписував якийсь черговий договір, розпивав стакан із горілкою, вивозив 10-12 мільярдів субсидій, але не погоджувався на посаду секретаря Мінського обкому. А зараз його загнали у кут, буквально із ножем біля горла", – пояснив Піонтковський.

Олександр Лукашенко A42.ru

Водночас політолог підкреслив: якщо Лукашенко не здасться, то його цілком можуть усунути фізично.

"Якщо він відмовиться піти на капітуляцію,"Новачок" – це один із перших для нього варіантів. Але основне питання буде – наскільки білоруське населення у цілому відкине цю ідею... Проте за всієї суперечливості фігури Лукашенка, йому варто віддати належне: він тягнув час, зберігаючи незалежність Білорусі, і за цей час національна свідомість у Білорусі зросла", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко знайшов вихід із залежності від Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!