МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Лукашенку готують "Новачок"? Піонтковський розкрив задум Путіна щодо Білорусі

3.1тЧитати матеріал російською

Росія сильно притиснула Білорусь, майже змушуючи президента Олександра Лукашенка піти на капітуляцію.

Перед Лукашенком стоїть складний вибір: або продовжувати боротися, або здатися Кремлю, розповів російський політолог Андрій Піонтковський, передає "Еспрессо".

Новини
''Щось пішло не так'': Цимбалюк пояснив, як Лукашенко загнав Білорусь у пастку Росії

"Вибір стоїть перед Лукашенком – або змиритися, отримати пристойну пенсію до кінця життя де-небудь на сочинській віллі. Або продовжити те, чим він займається протягом 25-ти років – боротьбою за незалежність Білорусі. Так, можна сказати, що він боровся увесь час за свою владу. Але він ефективним способом чинив опір", – зазначив він.

Експерт додав, що ідеї об'єднати дві країни поширювалися ще за Бориса Єльцина.

"Лукашенко їх обманював, він приїжджав у Москву, підписував якийсь черговий договір, розпивав стакан із горілкою, вивозив 10-12 мільярдів субсидій, але не погоджувався на посаду секретаря Мінського обкому. А зараз його загнали у кут, буквально із ножем біля горла", – пояснив Піонтковський.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

A42.ru

Водночас політолог підкреслив: якщо Лукашенко не здасться, то його цілком можуть усунути фізично.

"Якщо він відмовиться піти на капітуляцію,"Новачок" – це один із перших для нього варіантів. Але основне питання буде – наскільки білоруське населення у цілому відкине цю ідею... Проте за всієї суперечливості фігури Лукашенка, йому варто віддати належне: він тягнув час, зберігаючи незалежність Білорусі, і за цей час національна свідомість у Білорусі зросла", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко знайшов вихід із залежності від Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Олександр Лукашенко
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
6
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
Лукашенку крепко взяли за яйки, так что лучше Сочи, но с яйками, чем "новичок" и статус евнуха.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ага, национальное сознание от картофельного папы. Вопрос кто такой народ Белоруси(руссии) и что объединяет его поколения начиная с основателей и по сей день, что там от бело, а что от руссии, про Русь даже не говорю, Русь бы противникам Киева не помогала. В общем, он и от бабушки ушёл, и от дедушки ушел, от всех увернулся так, что последние мозги растерял, ему бы повеситься, но это ж будет полный анекдот, колобок, и вдруг повесился
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Некацап Жора
Некацап Жора
Ильчук Андрей, Как хорошо шо 300 лет назад по просьбе Петруши первого немцы написали историю московитам. Теперь каждый бурят и угрофин твердо знает шо он русский.)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги