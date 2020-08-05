Лукашенко дав велике інтерв'ю Гордону: перші відео і подробиці

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповів про вагнерівців, свою конкурентку Тихановську і майбутні вибори глави держави.

Про це в Facebook повідомила дружина журналіста Олеся Бацман. Вона уточнила, що інтерв'ю записували в президентському палаці, де проходили мінські переговори Порошенка, Путіна, Меркель і Олланда (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Лукашенко дав інтерв'ю Гордону Facebook Олесі Бацман

"Інтерв'ю, яке тривало 2,5 години, переривалося на телефонну розмову президента Білорусі з президентом України Володимиром Зеленським", – зазначила Бацман.

За її словами, Лукашенко озвучив дуже багато речей вперше, в тому числі сенсаційних: відповів на питання про Путіна, Зеленського, Тихановську, вагнерівцях, вибори, Помпео, цензуру, Україну.

Як повідомляється на сайті президента Білорусі, під час інтерв'ю порушувалися питання взаємин Лукашенка з колишніми і діючими главами інших держав, ситуація в регіоні, включаючи конфлікт в Україні, зовнішньополітична тематика.

"У центрі уваги були і питання внутрішнього розвитку Білорусі, що проходить виборча кампанія. Президент розповів про білоруський досвід в боротьбі з пандемією, відверто відповів на багато питань особистого характеру, в тому числі про взаємини в родині, поділився деякими спогадами з дитинства", – уточнили у Лукашенка.

Також глава держави розповів про суть своєї внутрішньої і зовнішньої політики. "Якщо це стосується країни, якщо я бачу, що це несправедливо, для мене це неприйнятно. Справедливість – це основа того, що я намагаюся робити, або проведення будь-якої політики. В основі – справедливість", – заявив президент.

Facebook Олесі Бацман

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку червня заявив, що протестних майданів в його країні не буде.