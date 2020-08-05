МоваЯзык

Топтеми:

Лукашенко дав велике інтерв'ю Гордону: перші відео і подробиці

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
943
Лукашенко дав інтерв'ю Гордону

Лукашенко дав інтерв'ю Гордону. Кадр відео YouTube.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому розповів про вагнерівців, свою конкурентку Тихановську і майбутні вибори глави держави.

Про це в Facebook повідомила дружина журналіста Олеся Бацман. Вона уточнила, що інтерв'ю записували в президентському палаці, де проходили мінські переговори Порошенка, Путіна, Меркель і Олланда (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Лукашенко дав інтерв'ю Гордону

Лукашенко дав інтерв'ю Гордону Facebook Олесі Бацман

"Інтерв'ю, яке тривало 2,5 години, переривалося на телефонну розмову президента Білорусі з президентом України Володимиром Зеленським", – зазначила Бацман.

За її словами, Лукашенко озвучив дуже багато речей вперше, в тому числі сенсаційних: відповів на питання про Путіна, Зеленського, Тихановську, вагнерівцях, вибори, Помпео, цензуру, Україну.

Facebook Олесі Бацман

Facebook Олесі Бацман

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку червня заявив, що протестних майданів в його країні не буде.

БілорусьОлександр ЛукашенкоДмитро Гордон
Поділитися в Facebook
  2. Політика