"Лугандонія" не потрібна!" Піонтковський розповів, коли Донецьк повернеться в Україну

Поки президент РФ Володимир Путін живий, то Росія не прибере свої війська з території тимчасово окупованого Донбасу.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський, зазначивши, що Кремль не збирається виконувати Мінські домовленості, передає "Еспресо".

"Москва ніколи, при живому Путіні, не віддасть контроль над кордоном і ніколи не прибере своїх військових, які контролюють все, що відбувається в "Лугандоніі". Якщо всі клянуться у вірності Мінським угодам, то давайте виконаємо їх перший параграф - розведення сторін, а досвід показав, що він не реалізується, Москва завжди його зриває, тому що для неї це можливість тиску на Україну, "Лугандонія" не потрібна сама по собі, а тільки як механізм руйнування України", – пояснив він.

Піонтковський зазначив, що потрібно провести розведення сторін з міжнародними миротворцями, щоб "жоден постріл вже не лунав на лінії розмежування".

"Донецьк повернеться в Україну через кілька днів після смерті Путіна, неважливо фізичної або політичної", – підкреслив політолог.

Раніше російський адвокат Ілля Новиков розповів, що Крим Україні поверне наступний президент РФ, який прийде після Володимира Путіна.

Андрій Піонтковський апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Піонтковський попередив, що Україні зараз не можна допускати капітуляції перед Росією. Адже в доступному для огляду майбутньому війна закінчиться і окуповані Крим і Донбас будуть звільнені.

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