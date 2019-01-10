Lufthansa перевезла у 2018 році рекордну кількість пасажирів

Німецька авіакомпанія Lufthansa перевезла у 2018 році понад 142 мільйони пасажирів. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи - Ryanair - перевіз 139 мільйонів.Німецька авіакомпанія Lufthansa у 2018 році перевезла найбільшу кількість пасажирів у Європі. Послугами перевізника та його "доньок"( Eurowings, Swiss, Austrian Airlines) торік скористалися 142,3 мільйона пасажирів. Це на 10 відсотків більше, ніж попереднього року, повідомили в компанії в четвер, 10 січня.

Окрім того, торік у Lufthansa та її "доньок" на 0,5 відсотка зросла заповненість літаків. Цей показник збільшився до рекордних 81,4 відсотка. Поглинання частин збанкрутілої авіакомпанії Air Berlin ще більше зміцнило позицію Lufthansa на ринку.

Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи - Ryanair - не набагато відстав. У 2018 році послугами Ryanair скористалися 139 мільйонів пасажирів, передає інформагенція dpa.