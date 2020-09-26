Лубінець: "В Донецькій області 50% команди партії "За майбутнє" – жінки"

Марія Шевчук Політика 12:01, 26.09.2020 Оновлено: 12:01, 26.09.2020

Передвиборчий список команди партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в Донецькій області на 50% складається з жінок. Він був сформований виключно за критерієм професійності кандидатів, без штучного квотного заміщення. Результатом стане поява потужної жіночої команди в місцевій владі регіону та нова, краща якість управління.

Про це повідомив народний депутат України з депутатської групи "ЗА МАЙБУТНЄ", голова Комітету з питань прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми формували команду виходячи з критеріїв професійності та мотивованості кандидатів. Не ставили собі ціллю заповнити квоти та не гналися за кількістю жінок чи чоловіків. Але в процесі відбору сталося так, що майже 50% місць в списку по Донецькій області зайняли жінки. Цим ми розвіяли міфи про те, що, мовляв, жінки не хочуть йти в політику, що вони не активні і не знають як керувати громадою", – повідомив Дмитро Лубінець.

Він підкреслив, що політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" першою сформувала потужний жіночий рух і звернула увагу на жіночий кадровий резерв.

"Особисто я завжди виступав за рівність чоловіків та жінок не лише в політиці, а в усіх сферах. І те, що наша партія органічно без будь-яких квот сформувала список, де 50% – це жінки, підтверджує правоту моєї позиції. Переконаний, що переважна більшість жінок стануть частиною місцевої влади і завдяки цьому ми отримуємо нову якість управління, де інтереси людей стоятимуть на першому місці", – заявив Дмитро Лубінець.

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