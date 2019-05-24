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/Політика

Льовочкін розповів про симпатію Фірташа до Зеленського

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Український олігарх-утікач Дмитро Фірташ симпатизує новообраному президенту України Володимиру Зеленському.

Про це розповів народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін, повідомляє "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він (Фірташ. – Ред.) із симпатією, безперечно, ставиться до нового президента. Як усі ми. Ми чекаємо змін, чекаємо, щоб він виконав те, що обіцяє. І це буде класне президентство", – сказав парламентарій.

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Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

"Телеканал 24"

На запитання, коли із Зеленським зустрічався безпосередньо Льовочкін, нардеп і колишній глава адміністрації екс-президента Віктора Януковича відповів ухильно.

"Це приватна інформація. Тому що він тоді не був главою держави. Після обрання президентом я з ним іще не зустрічався", – сказав політик. Свої відносини із Зеленським Льовочкін характеризує як нормальні й робочі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Європейської бізнес-асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призначення президентом України Володимиром Зеленським на високі посади в країні людей із оточення олігарха Ігоря Коломойського спричинить відтік іноземних інвестицій.

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Особи
Сергій ЛьовочкінДмитро ФірташВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
"...чтобы он выполнил, что обещает. И это будет классное президентство"))))))...сцуко, "что обещал")))))))...о-о-ой, а чего ж им его не любить? Левочкину, Коломойскому, Фирташу...сейчас всё "РЫГОлетто" подтянется...ни кто из них уже и не мечтал такого ЗЕлоха найти))))))
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