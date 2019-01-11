Льовочкін — холостяк: екс-дружина політика вийшла заміж

Позафракційний народний депутат України Сергій Льовочкін знову став холостяком. Його колишня цивільна дружина Зінаїда Ліхачова вийшла заміж.

Про це жінка сама повідомила на своїй сторінці у Facebook, змінивши статус сімейного стану.

Сергій Льовочкін Twitter Сергія Льовочкіна

Відомо, що церемонія її одруження відбулася 9 січня в США. Нагадаємо, у цивільному шлюбі з Льовочкіним Ліхачова народила йому двох дітей.

Зінаїда Ліхачова Ivona - bigmir)net

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня в ЗМІ з'явилися чутки про розлучення народних депутатів Олени Кошелевої (РПЛ) і Давида Макар'яна (БПП), які чекають на спільну дитину.

Пізніше пара оприлюднила відеозвернення, в якому спростувала розрив стосунків і привітала українців із Новим роком.