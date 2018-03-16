Лондон: Найімовірніше, саме Путін віддав наказ щодо Скрипаля

Очільник МЗС Великобританії Борис Джонсон наголосив, що Сполучене Королівство - у конфлікті з путінським Кремлем, а не росіянами загалом.Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 16 березня, заявив, що з високим ступенем вірогідності саме президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо використання нервово-паралітичного токсину для атаки на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

"Ми не маємо нічого проти росіян загалом. Через цей інцидент не буде русофобії", - наголосив керівник британської дипломатії, якого цитує агенція Reuters. Джонсон додав, що суперечка Лондона - "із Кремлем Путіна та його рішеннями".

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей раніше заявила, що Росія або безпосередньо відповідальна за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, або вона дозволила, щоб нервово-паралітична речовина потрапила до чужих рук. За словами Мей, речовина, якою отруїли Скрипаля, з групи "Новачок", була розроблена в Росії, раніше в РФ її виробляли і, можливо, продовжують виробляти. Між Лондоном і Москвою напруження ускладнилося анонсованим взаємним висиланням дипломатів.

Нагадаємо, колишнього подвійного агента Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня відвезли до лікарні британського міста Солсбері. Поліція заявила, що їх отруїли нервово-паралітичними речовинами, а також що напад був умисним.