Лобісти Росії в ПАРЄ накинулися на делегацію України: що трапилося

Керівник німецької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Андреас Нік дозволив собі неприйнятну поведінку стосовно народних депутатів України.

Про це розповів народний депутат (позафракційний) Борислав Береза, зазначивши, що інцидент стався на неформальному засіданні політичної групи Європейської народної партії, передає "Укрінформ".

"Все складається саме так, як хочуть лобісти Росії... Те, що відбувалося, не можна назвати дебатами чи обговоренням. Представники Німеччини висловлювалися брутальною лайкою у бік української делегації. Більше того — була ненормативна лексика. Таке вперше взагалі можна було почути у спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані і ображені, що саме українці очолили рух протистояння з ними", — сказав він.

Береза уточнив, що головним питанням цієї закритої зустрічі була позиція ЄНП щодо зміни регламенту ПАРЄ, щоб забезпечити можливість повернення російської делегації в Асамблею.

ТАСС

"Коли їх змусили визнати, що це проводиться для росіян, тоді ми порушили головне питання: що для вас важливіше — гроші чи принципи? Ми запитали: чому ви готові пробачити Росії 12 тис. життів, які українці віддали? Після цього почалася лайка німців", — заявив Береза.

За його словами, керівник німецької делегації Андреас Нік "повівся як людина, яка, мабуть, дуже довго спілкується з Росією і перейняла навички гопоти".

"Груба лексика і поведінка німців образили всіх", — зазначив представник української делегації в ПАРЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ПАРЄ оприлюднять доповідь, метою якої є позбавлення Асамблеї права накладати санкції на Росію.

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