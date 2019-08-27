"ЛНР" раптово викликала Україну "на розмову": що трапилося

Терористи "ЛНР" запропонували представникам України та Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню провести переговори в районі моста біля Станиці Луганської на Донбасі.

Про це заявив "керівник представництва ЛНР" у СЦКК Михайло Філіпоненко, пишуть підконтрольні сепаратистам ресурси.

"Роблячи крок доброї волі, пропоную провести в районі моста робочу зустріч представників СЦКК, України і "Луганської Народної Республіки", під час якої намітити подальші кроки з організації спільної роботи, необхідної для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи пункту пропуску "Станиця Луганська", – озвучив він.

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На першому етапі в "ЛНР" запропонували "організувати силами фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій і "МНС ЛНР" спільну перевірку місцевості в районі зруйнованого моста на предмет наявності вибухонебезпечних предметів для забезпечення безпеки ремонтних робіт".

Філіпоненко також запевнив, що "республіка" нібито виконує всі домовленості з розмінування і накинувся зі звинуваченнями в їх зриві на Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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