"ЛНР" раптово викликала Україну "на розмову": що трапилося

Терористи "ЛНР" запропонували представникам України та Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню провести переговори в районі моста біля Станиці Луганської на Донбасі.
Про це заявив "керівник представництва ЛНР" у СЦКК Михайло Філіпоненко, пишуть підконтрольні сепаратистам ресурси.
"Роблячи крок доброї волі, пропоную провести в районі моста робочу зустріч представників СЦКК, України і "Луганської Народної Республіки", під час якої намітити подальші кроки з організації спільної роботи, необхідної для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи пункту пропуску "Станиця Луганська", – озвучив він.
"ЛНР" раптово покликала Україну на переговори
На першому етапі в "ЛНР" запропонували "організувати силами фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій і "МНС ЛНР" спільну перевірку місцевості в районі зруйнованого моста на предмет наявності вибухонебезпечних предметів для забезпечення безпеки ремонтних робіт".
Філіпоненко також запевнив, що "республіка" нібито виконує всі домовленості з розмінування і накинувся зі звинуваченнями в їх зриві на Київ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленский пообіцяв відновити зруйнований міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося розведення сил і засобів.
Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.
24 липня терористи "ЛНР" не допустили проектувальників з українського боку, які повинні були обстежити зруйнований міст і підготувати будівельний проект.
1 серпня терористи "ЛНР" відмовилися пускати саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій України на протилежний бік мосту поблизу Станиці Луганської.
21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінування Україною території біля моста.
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