Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"ЛНР" раптово викликала Україну "на розмову": що трапилося

9.4т Читати матеріал російською

Терористи "ЛНР" запропонували представникам України та Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню провести переговори в районі моста біля Станиці Луганської на Донбасі.

Про це заявив "керівник представництва ЛНР" у СЦКК Михайло Філіпоненко, пишуть підконтрольні сепаратистам ресурси.

"Роблячи крок доброї волі, пропоную провести в районі моста робочу зустріч представників СЦКК, України і "Луганської Народної Республіки", під час якої намітити подальші кроки з організації спільної роботи, необхідної для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи пункту пропуску "Станиця Луганська", – озвучив він.

Новини
"Дух Бандери": в "ЛНР" влаштували істерику через загиблих бійців ЗСУ

"ЛНР" раптово покликала Україну на переговори

"ЛНР" раптово покликала Україну на переговори

На першому етапі в "ЛНР" запропонували "організувати силами фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій і "МНС ЛНР" спільну перевірку місцевості в районі зруйнованого моста на предмет наявності вибухонебезпечних предметів для забезпечення безпеки ремонтних робіт".

Філіпоненко також запевнив, що "республіка" нібито виконує всі домовленості з розмінування і накинувся зі звинуваченнями в їх зриві на Київ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР Донбас
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
47
10
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никакого разговора с предателями лугандонами и росийской армией окупировавших Крым и Донбасс ! война до полной победы
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ваще не понятно, так хто там в ЛНР, сепаратисты, террористы или как говорил Педрилло российская армия?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Террористы украины согласились?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
М А
М А
Захаров Дмитрий, обдроченцы не смогли связать пару слов и переговоры зашли в тупик.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...