Литвин – про майбутнє Зеленського: гнеться на всі боки, але має шанс встояти

Ексспікер Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що термін каденції президента України Володимира Зеленського багато в чому залежатиме від результатів місцевих виборів.

За його словами в інтерв'ю "Стране", президент "встоїть і навіть зміцниться", якщо отримає "помітний результат".

"Коли владу отримав Віктор Янукович, домінуюче звучання отримала теза: "Ми прийшли ненадовго, ми прийшли назавжди". Сам він нагадував могутнє дерево. І з ним сталося те, що трапляється в природі – здавалося б, потужне дерево ламається від, здавалося б, невеликого пориву вітру. Виявляється, через безнадійну підточеність зсередини", – сказав він.

Водночас Зеленського Литвин порівняв із легкою вербою, підвладною всім вітрам, яка "гнеться на всі боки, але стоїть".

"У партії все ще є рейтинг і його потрібно відчутно не втратити, а також утримати під контролем свою фракцію в Раді, не дати зруйнувати монобільшість. Цілком очевидно, що Зеленського будуть розхитувати опоненти, висмикувати депутатів із фракції", – зазначив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, екснардеп Володимир Литвин вважає, що чинній владі "не потрібні" окуповані Крим і Донбас. Політик заявив, що "їм там ловити нічого".