Литвин назвав Кравчука "патентованою політичною повією"

Дар'я Дурова Політика 20:20, 9.10.2020 Оновлено: 20:24, 9.10.2020

Колишній спікер Верховної Ради, екснардеп Володимир Литвин назвав главу української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леоніда Кравчука "патентованою політичною повією".

Така заява пролунала під час інтерв'ю Литвина виданню "Страна", коли політика попросили прокоментувати ставлення до звільненого з ТКГ Вітольда Фокіна, а також до першого президента України.

"Люди, які займали високі посади, а потім відійшли від політики, часто охоплені бажанням бути почутими. Коли в них з'являється така можливість, вони намагаються навчити, як слід працювати – правильно і відповідально", – відповів ексглава парламенту.

Журналістка запитала: "У цьому є сенс – для справи?". "Саме для справи. Але ж з Кравчуком все зрозуміло: це патентована політична повія", – сказав на це Литвин.

Співрозмовниця політика перепитала: "Навіть так?". Той відповів: "Ну а як? І причому завжди".

"Останнім наочним прикладом" він назвав коментарі Кравчука щодо скандалу навколо Фокіна, коли останній, крім іншого, сказав, що не бачить війни між Україною і Росією.

"Спочатку в інтерв'ю [Кравчук] говорить, що вони з Фокіним сиділи, обговорювали Мінський процес п'ять годин. А потім, як тільки активісти прибігли і почали качати свої права... заявляє, що до Фокіна мало жодного відношення не має. А якщо Фокін хоче йти, то нехай йде. Але вони ж начебто п'ять годин сиділи і обговорювали ситуацію, на кшталт домовилися, хто чим буде займатися", – зазначив Литвин.

За словами ексглави Ради, це нагадало йому 1990 рік, коли студенти вимагали відставки третього прем'єр-міністра України Віталія Масоли й Кравчука.

"Злили" прем'єра. Кравчук же ним прикрився. Хоча спочатку нагорі було прийнято рішення не йти на поводу у студентів і не здавати Масола. Це було ввечері, але вранці Масолі сказали, що кимось усе ж потрібно жертвувати і цією жертвою буде він", – стверджує політик.

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Литвин оскандалився заявою про те, що через п'ять років Україна може припинити своє існування як держава.

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