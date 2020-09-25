Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва провів дослідження, з'ясувавши, наскільки ми з вами лицемірні.

Виявилося – на всю голову.

Хоча офіційно запитання звучало так: "Які якості кандидатів у міські (сільські, селищні) голови є особисто для Вас важливими?"

З'ясувалося, що ми хочемо бачити одних кандидатів (доброчесних, із досвідом та якісними програмами), але коли потрапляємо в кабінки для голосування, то з нами щось коїться, і голосуємо зовсім за інших: зараз – за веселих та кмітливих, а раніше – за гречкосіїв та "колядників"...

Ми не отримаємо нової якості влади, якщо в нас... ну добре, у більшості з нас така шизофренія в голові.

Чого ми можемо хотіти від влади (будь-якої каденції), якщо її представники чи то викупили свої мандати у виборців за гречку, чи просто гарно жартували протягом усієї кампанії, чи запиляли вірусні "сторіки".

Вони переможці з карт-бланшем у кишені, і вибороли своє право так поводити...

Тому наша проблема – це ми... тобто більшість із нас, ми хочемо виглядати респектабельними і вдумливими, а самі творимо таке, що й у голові не вкладається.

Ми сто разів можемо критикувати наслідки нашого вибору, але проблема в першопричині...