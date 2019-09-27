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27 вересня • оновлено в 19:41
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Літав до Медведєва і отримав нагороду: стали відомі деталі скандальної поїздки Богдана з Азаровим у Росію

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Глава Офісу президента України Андрій Богдан у листопаді 2013 року літав у Санкт-Петербург на переговори з російським керівництвом разом із тодішнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Як повідомляється в розслідуванні "Схем", проєкту "Радіо Свобода", про це свідчать дані про перетин ним російського кордону, які журналісти отримали з внутрішньої системи прикордонників Російської Федерації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, прізвище Богдана вказано в складі делегації – в робочому документі, який розслідувачі отримали у відповідь на запит до Кабінету Міністрів.

Прізвище Богдана вказано в складі делегації, яка летіла в Росію

Прізвище Богдана вказано в складі делегації, яка летіла в Росію

"Радіо Свобода"

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

LB.ua

У складі української делегації також був нинішній народний депутат партії "Опозиційний блок – За життя" Юрій Бойко. Відомо, що метою того візиту були переговори з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. Саме після них було заявлено про зупинку підготовки до підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. Згодом це і призвело до масових протестів і початку Революції Гідності.

Примітно, що вже в розпал Євромайдану, в грудні 2013 року, Азаров нагородив Богдана почесною грамотою. У той час він був уповноваженим Кабміну з питань антикорупційної політики і радником прем'єр-міністра.

Богдана нагородив Азаров

Богдана нагородив Азаров

"Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Угода про асоціацію з ЄС Євромайдан
Особи
Андрій Богдан Микола Азаров
Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
проститут свинохряк.
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Paranchak Miroslaw
Paranchak Miroslaw
яка бридка істота - напівсвиня.
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Бурят он и есть бурят...
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