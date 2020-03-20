Поїздка президента в Оман: у НАЗК розповіли, хто оплатив літак Зеленського

Повернення президента України Володимира Зеленського чартерним рейсом з Оману до Києва в січні було оплачено Султанатом Оману.

Про це Офіс президента повідомив Національному агентству з питань запобігання корупції, розповів в інтерв'ю виданню "НВ" глава НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, НАЗК направляло запити в ОП про те, за чий рахунок було оплачено переліт і проживання в Омані.

"ОП і Державне управління справами недавно повідомили, що це не відбувалося за державні кошти, а літак для повернення було надано Султанатом Оман", – сказав Новіков.

Зеленський в Омані Колаж

Він додав, що після того в НАЗК направили запит безпосередньо Зеленському.

"Ми направили запит Зеленському вже як фізичній особі для того, щоб він повідомив, хто оплачував відпочинок. Якщо платив хтось із членів сім'ї, то закон не зобов'язує надавати таку інформацію. Але якщо президент сам платив і він про це не повідомив, то це факт порушення", – пояснив Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту приземлився в Києві о 2:37 9 січня. Він повернувся з Оману через добу після падіння в Ірані літака МАУ.

Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

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