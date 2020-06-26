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Літак Медведчука 16 разів літав по Україні під час карантину, незважаючи на заборону

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
2,2 т.
Літак Медведчука літав по Україні під час карантину

Літак Медведчука літав по Україні під час карантину

Приватний літак, яким користується лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, під час посиленого карантину в Україні здійснив 16 перельотів, незважаючи на заборону.

Медведчук літав з аеропорту "Київ" в аеропорт "Ужгород", де у нього знаходиться дача, і назад, йдеться в розслідуванні "Карантин не для олігархів" програми "Схеми".

Згідно з постановою Кабінету міністрів, обидва ці аеропорти повинні були тимчасово припинити свою роботу з винятковим правом здійснювати перельоти в умовах "закритого неба".

Медведчук літав під час заборони

Медведчук літав під час заборони (Radiosvoboda.org)

Глава ОПЗЖ звертався і отримував дозволи на перельоти від декількох відомств, зокрема від Державної служби авіації та Служби безпеки України.

"За 100 кілометрів від Ужгорода в селищі Жденієво в Карпатах розташовується дача народного депутата. Десятки гектарів землі і великий маєток оформлені на фірму, якою володіє його дружина Оксана Марченко. Судячи по датах, депутат, схоже, більшу частину часу проводив на Закарпатті, а в Київ прилітав тільки на позачергові засідання Верховної Ради, іноді протягом одного дня", – йдеться в розслідуванні журналістів.

Медведчук літав під час заборони

Медведчук літав під час заборони (Radiosvoboda.org)

За словами Медведчука, він отримував дозволи у зв'язку з тим, що приїжджав на позачергові пленарні засідання. Він зазначив, що їх брала компанія, яка обслуговує, оскільки це не його літак, а взятий в оренду.

Медведчук літав під час заборони

Медведчук літав під час заборони (Radiosvoboda.org)

Раніше OBOZREVATEL писав, що партія Медведчука привітала окупантів з Днем Росії від імені українців.

УкраїнаКарантин в УкраїніВіктор Медведчук
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  1. /Політика