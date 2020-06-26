Літак Медведчука 16 разів літав по Україні під час карантину, незважаючи на заборону

Літак Медведчука літав по Україні під час карантину

Приватний літак, яким користується лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, під час посиленого карантину в Україні здійснив 16 перельотів, незважаючи на заборону.

Медведчук літав з аеропорту "Київ" в аеропорт "Ужгород", де у нього знаходиться дача, і назад, йдеться в розслідуванні "Карантин не для олігархів" програми "Схеми".

Згідно з постановою Кабінету міністрів, обидва ці аеропорти повинні були тимчасово припинити свою роботу з винятковим правом здійснювати перельоти в умовах "закритого неба".

Медведчук літав під час заборони (Radiosvoboda.org)

Глава ОПЗЖ звертався і отримував дозволи на перельоти від декількох відомств, зокрема від Державної служби авіації та Служби безпеки України.

"За 100 кілометрів від Ужгорода в селищі Жденієво в Карпатах розташовується дача народного депутата. Десятки гектарів землі і великий маєток оформлені на фірму, якою володіє його дружина Оксана Марченко. Судячи по датах, депутат, схоже, більшу частину часу проводив на Закарпатті, а в Київ прилітав тільки на позачергові засідання Верховної Ради, іноді протягом одного дня", – йдеться в розслідуванні журналістів.

Медведчук літав під час заборони (Radiosvoboda.org)

За словами Медведчука, він отримував дозволи у зв'язку з тим, що приїжджав на позачергові пленарні засідання. Він зазначив, що їх брала компанія, яка обслуговує, оскільки це не його літак, а взятий в оренду.

Медведчук літав під час заборони (Radiosvoboda.org)

Раніше OBOZREVATEL писав, що партія Медведчука привітала окупантів з Днем Росії від імені українців.