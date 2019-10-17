Листування нардепа Медяника з прокурором: у "Слузі народу" заступилися за скандального політика

З народним депутатом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником, який потрапив в скандал з листуванням в Верховній Раді, потрібно провести певну бесіду.

Про це заявила депутатка від "СН" Галина Янченко, додавши, що таке листування "не зовсім однозначне".

"Однак, з іншого боку, це дає натяки і можливість підозрювати в чомусь депутата", – акцентувала політикиня.

Янченко вважає, що з Медяником повинні "провести певний розмову і" розмову на запобігання "з усією фракцією.

При цьому директор Інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник вважає, що Медяник можливо замішаний в корупційній схемі, де задіяні нардеп, представники бізнесу та прокуратури.

"Я вам скажу про юридичні наслідки, які повинні випливати з цієї історії. Є підстави говорити про організацію корупційної схеми в рядах влади, в якій можливо беруть участь народний депутат, представники бізнесу та прокуратури. Для того, щоб встановити, чи мало місце таке правопорушення чи ні, вже завтра генеральний прокурор України повинен внести подання до парламенту про позбавлення недоторканності це депутата", – повідомив експерт.

В'ячеслав Медяник Київ24

Бортник відзначив, що необхідно законним способом вилучити листування нардепа Медяника.

"Чекаємо завтра подачу від генерального прокурора. Підстави насправді для цього є", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.

Пізніше адвокат і журналіст Олексій Шевчук зажадав кримінальну справу на депутата Медяника, якого спіймали за "рішенням" питань з прокурорами просто в стінах Верховної Ради.

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