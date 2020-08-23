Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов до Ради, – Разумков

До Верховнї Ради надійшов лист голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, в якому він просить уточнити, чи відповідає постанова парламенту про проведення місцевих виборів Мінським угодами.

Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на зірвемо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Він розповів про це під час брифінгу в неділю, 23 серпня.

"Відносно звернення Леоніда Макаровича: воно дійсно надійшло до Верховної Ради, якщо я не помиляюся, в п'ятницю Руслан Стефанчук направив його в комітети, комітети розглядатиме ці питання", – сказав Разумков.

Прогнозувати результати розгляду звернення Кравчука в парламентських комітетах спікер Ради не став.

"Я скажу свою позицію, яку я чув у тому числі і від багатьох українських високопосадовців: вибори – це дуже правильно, вибори потрібно проводити на тій території, на якій це можливо. Я вважаю, що це виняткове право громадянина за Конституцією. Однак є деякі обмеження: вибори повинні бути виборами. Вони повинні бути демократичними, вони повинні представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території: подобається нам їхній вибір чи ні. Головне – вибори повинні відповідати європейським нормам і бути такими, які не ставитимуть під загрозу життя і здоров'я наших співгромадян", – додав спікер парламенту.

Також Разуков зазначив, що крім глави делегації в ТКГ, необхідно вислухати і позицію представників інших органів державної влади, які відповідають за мирне врегулювання війни на Донбасі.

"Станом на сьогодні ви неодноразово бачили і позицію президента, він про це говорив. Провести вибори на тимчасово окупованих територіях? Я не розумію, як це зробити. Якщо ми говоримо про Тристоронню контактну групу, то варто було б почути позицію і інших представників, в тому числі і представників Офісу президента – Андрій Борисович Єрмак відповідальний за цей напрямок. Наскільки мені відомо, ніякої додаткової інформації не надходило. Верховна Рада буде діяти виключно в інтересах усіх громадян України, але з огляду на ті специфічні обставини, які дозволяють або не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях", – сказав Разумков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пообіцяв, що попросить Верховну Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори радників "нормандської зустрічі" будуть розблоковані.

На зустрічі представників Тристоронньої контактної групи, яка пройшла в форматі відеоконференції 18-19 серпня, Росія заблокувала досягнення домовленостей з Україною.