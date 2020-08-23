Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов до Ради, – Разумков

До Верховнї Ради надійшов лист голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, в якому він просить уточнити, чи відповідає постанова парламенту про проведення місцевих виборів Мінським угодами.

Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на зірвемо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Він розповів про це під час брифінгу в неділю, 23 серпня.

"Відносно звернення Леоніда Макаровича: воно дійсно надійшло до Верховної Ради, якщо я не помиляюся, в п'ятницю Руслан Стефанчук направив його в комітети, комітети розглядатиме ці питання", – сказав Разумков.

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