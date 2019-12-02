У меня складывается впечатление, что ни депутаты Верховной Рады, ни гражданские активисты, ни чиновники Украины не читали эту басню дедушки Крылова, а напрасно. Суть сей басни такова: лиса смотрит на виноград, который висит высоко, и говорит с сожалением: "жаль, что виноград зеленый", хотя виноград спелый, но она достать его не может. Примерно то же самое происходило на "круглом столе" в Верховной Раде "Внедрение принципов правосудия переходного периода, как предпосылки подготовки к государственной политики постконфликтного периода, деоккупации территорий и реинтеграции населения", состоявшемся на прошедшей неделе.

Обсуждались вопросы, которые не просто рано обсуждать, их даже нелепо обсуждать, поскольку Москва и не собирается выводить свои войска с территории Донбасса и не намерена отдавать границу под контроль Киева. Тогда о каком правосудии переходного периода может идти речь, если ничего ровным счетом не меняется и в ближайшем будущем не изменится? Забудьте о деоккупации и реинтеграции населения. Это пока миф или мечта досужего и не очень грамотного политолога. На круглом столе отсутствовали Слуги народа, им не до того, но забрели два депутата от ЕС.

Новини Как 9 декабря увидеть Париж и не умереть

Президенту Украины перед его встречей с Путиным в Париже в присутствии Меркель и Макрона надо записать на манжете: Кремль не заинтересован в прекращении войны в Донбассе. Ему нужна там маленькая и постоянная войнушка. Теоретически он может эту войну прекратить, но только на своих условиях и эти условия сродни капитуляции. Как после подписания документов о капитуляции Зеленский вернется в Киев?, не знаю! Представим себе, что ни один авиадиспетчер не захочет разрешить посадку его самолета на украинской территории и придется искать запасной аэродром где-нибудь в Молдавии. Можно шутить и дальше, однако Квартал 95 уже не тот и не там. Он в Офисе президента. Все гораздо серьезнее, чем там думают, и одним снижением тарифа на 10% на коммунальные услуги народ уже не купить. Другая проблема президента Украины состоит в его оторванности от жизни рядовых граждан. Если бы он действительно ездил на велосипеде, как в своем фильме, или хотя бы в метро и слушал о чем говорит народ, а не только читал донесения своего окружения, он многое бы понял и очень быстро. Пока он витает в облаках и эти облака начинают постепенно преобразовываться в грозовые тучи.

Инфантильность ОП, Рады и Кабмина начала шокировать даже Запад. От того бреда, который порой несут некоторые депутаты ВР от Слуг народа, вянут уши, а действия Кабмина и ОП напоминают виражи пьяного водителя на Запорожце. Вроде, как и маленький, а лучше бы заглох от перегазовки.

Ждем продолжения кино в новом антураже "Увидеть Париж и не умереть". Народ не поймет "ханде хох" и аншлюс с Москвой. Это так кое-кому кажется, что все будет О,к. Хотя, может быть и действительно – "кина на будет"!

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