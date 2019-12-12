“Нічия”, – сказав Зеленський, повернувшись із Парижу, і з його натхненної інтонації було зрозуміло, що під “нічиєю” він розуміє перемогу. Найбільш прикро, що так сьогодні міркує не лише президент, а і його прихильники, та й не тільки прихильники. “Не зганьбився – значить, молодець; не програв – значить, переміг” – от до чого ми докотилися.
Причому кожен бачить те, що хоче бачити.
Так, прибічники попереднього президента тішаться – мовляв, “верной дорогой идете, товарищи”, вважаючи, що Зеленський продовжує шлях, розпочатий Порошенком. Противники останнього, навпаки, вважають, що позиція нового голови держави, який заявив, що спершу – безпекова складова, а потім – вибори, йде врозріз із політикою Порошенка.
Сьогодні, на моє переконання, не потрібно ні хвалити Зеленського, ні клясти, тому що його політичні рішення не є випадковими і навіть не є його особистими. Якщо подивитися правді у вічі, то , вирушаючи на Нормандську зустріч, він практично не мав вибору…
Саме цій темі і хочу присвятити черговий випуск блогу.
Почнемо з того, що сьогодні на політичну позицію президента чиниться потужний вплив із двох протилежних боків.
На одній шальці терезів – дійові особи 95-го кварталу та новоспечені зовнішньополітичні діячі, родичі яких мають російське громадянство та проживають здебільшого у Росії. Ці актори у прямому та переносному сенсі й самі стоять однією ногою в Росії та підштовхують президента до так званого компромісу з Росією, а фактично – до “повзучої” капітуляції.
На другій шальці – пасіонарна частина українського суспільства. Причому не лише ті ярі патріоти, що вийшли на віче й долучилися до масового протесту фізично, а й ті, що відстоювали українську позицію у блогах, соцмережах. Така висока фізична та інтелектуальна активність українського народу дала Зеленському зрозуміти: із Парижу він може або повернутися до Києва, або торувати шлях №2 до Ростова…
Ця чаша терезів переважила. Це означає, що пасіонарна частина українського суспільства не дозволила програти – не Зеленському, а Україні. Запобіжниками стали так звані “червоні лінії”, але замість цієї “порохоботської” назви я пропоную більш знакову, історичну – “лінії Маннергейма”. Саме так було названо комплекс оборонних споруд між Фінським заливом та Ладогою, створений у 20-ті – 30-ті роки для стримання можливого наступального руху з боку СРСР. Межі компромісів із Росією, окреслені українцями, виконують, фактично, ту ж функцію, тож назва досить символічна, чи не так?
Я навіть не мав сумнівів у тому, що Зеленський не перейде встановлених меж. Політично свідома частина нашого народу вибудувала українську “лінію Маннергейма”, яку Зеленський апріорі не міг перейти. Це кардинально змінило хід подій і позицію президента незадовго до проведення Нормандської зустрічі.
Цікавим є той факт, що, виконуючи функцію запобіжника, народ водночас є опорою для Зеленського. Чому на міжнародній арені його рефлексують? Тому що знають, що за нього віддали свої голоси 73% населення. Він недарма просив підтримки української спільноти – завдяки цій підтримці його сприймають не як коміка, який незрозуміло звідкіля взявся, а як одностайний вибір українського народу. І таку його позицію викристалізувала і продовжує викристалізовувати пасіонарна частина суспільства. Адже наш президент, фактично, на зустрічі в Парижі сперся аж ніяк не на Раду.
Зараз, після повернення Зеленського з Парижу, не треба співати йому оди вдячності – немає за що. Він не має тішитися від того, що не програв. Він має тішитися тому, що Україна отримала деяку передишку. Підкреслюю: НЕ перемогу – передишку.
І цей час слід використати для наведення ладу в своєму домі. Нам потрібно продовжувати формувати єдину політичну українську націю. Нам потрібно в тому числі завдяки засобам масової інформації підвищити рівень політичної обізнаності громадян, виховати розуміння справжніх національних інтересів, прищепити ідею “Україна – понад усе”.
Необхідно взятися за економіку в Україні. Зеленський разом зі своєю монобільшістю має терміново розігнати “грантожерський” уряд, члени якого не розуміються на сферах, що належать до їхньої компетенції. Нам потрібно будувати в Україні справедливе суспільство.
Нам треба продовжувати модернізовувати армію, яка має бути не лише навченою та оснащеною, а ще і вмотивованою. Сильна економіка, високий рівень національної свідомості та модернізована армія – це ті три пріоритети, якими має керуватися Зеленський, якщо хоче перебувати ще деякий час на посаді президента. Лише такий шлях є запорукою того, що широкомасштабної агресії Росії не буде, і що більшими будуть паростки розвитку цих напрямків, то довше триватиме отримана нами “передишка”.
На Нормандській зустрічі Зеленський не здав національних інтересів, і тому поки що Україна має прийняти його за принципом “полюбила то, что было”. Як колись казали на Заході, “прийшли комуняки – на то немає ради”. Сьогодні маємо такого президента, тож маємо спільно з ним працювати над усіма вищепереліченими речами, при цьому постійно вибудовуючи та захищаючи “лінії Маннергейма”. Тільки спільні цілі можуть об’єднати українців, а це, в свою чергу, стане запорукою відновлення території.
Адже справа не у повернених пенсіях, не в дозволах возити все, що хочеш, туди-сюди – чорти з два… Ми маємо показати, що тут щастя, тут зростання. Свого часу Захід виграв у холодній війні перегони із СРСР саме завдяки тому, що Європа будувалася на цінностях, демонструвала економічне зростання, добробут. Це те, що чого ми маємо тягнутися. Це та “домашка”, з якою мав би приїхати Зеленський із Парижу.
Гадаю, що після Парижу електоральних втрат він не зазнає. Якщо й надалі правильна шалька терезів у його політиці переважатиме, якщо він вестиме країну до правильних цілей, то не втратить підтримку населення. Адже практика показує, що рейтинг президента карколомно падає саме через спад економіки та добробуту людей.
І через це, як він сам колись казав, “думай-те”...
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.