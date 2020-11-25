Лікарі вже дозволяють Кернесу їхати до України: син мера назвав терміни повернення

Переобраний на третій термін мер Харкова Геннадій Кернес має повернутися в Україну до початку першої сесії нової міськради – 20 грудня.

Про це "Країні" заявив його син Данило Привалов. Він уточнив, що лікарі готові відпустити його батька.

"Ми плануємо, що батько повернеться до Харкова до 20 грудня. У нас є ще майже місяць на підготовку, багато часу. Лікарі дозволили йому їхати. Поки немає ніяких передумов до того, що цього не станеться", – розповів він.

Привалов зазначив, що батько йде на поправку, проте реабілітація займає багато часу.

"Розмовляє, почувається добре, йде планове лікування, але воно тривале. Я з ним раз на тиждень говорю по відеозв'язку. Поліпшення стану є, але повне одужання – це питання часу", – додав він.

За словами Привалова, батько був радий перемозі на виборах, але його засмутило, що голосів було мало, оскільки соціологія показувала близько 80%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадія Кернеса переобрали на посаду мера Харкова втретє з 60,34% голосів.

Нагадаємо, що 14 вересня з'явилася інформація, що Кернес був госпіталізований через коронавірус. У нього виявили двобічне запалення легенів.

Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте". А 10 листопада з'явилося його нове фото з лікарні.