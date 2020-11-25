Лікарі вже дозволяють Кернесу їхати до України: син мера назвав терміни повернення
За словами Данила Привалова, Кернес йде на поправку
Він планує повернутися до України до початку сесії нової міськради
Також мера засмутили результати голосування на виборах
Переобраний на третій термін мер Харкова Геннадій Кернес має повернутися в Україну до початку першої сесії нової міськради – 20 грудня.
Про це "Країні" заявив його син Данило Привалов. Він уточнив, що лікарі готові відпустити його батька.
"Ми плануємо, що батько повернеться до Харкова до 20 грудня. У нас є ще майже місяць на підготовку, багато часу. Лікарі дозволили йому їхати. Поки немає ніяких передумов до того, що цього не станеться", – розповів він.
Привалов зазначив, що батько йде на поправку, проте реабілітація займає багато часу.
"Розмовляє, почувається добре, йде планове лікування, але воно тривале. Я з ним раз на тиждень говорю по відеозв'язку. Поліпшення стану є, але повне одужання – це питання часу", – додав він.
За словами Привалова, батько був радий перемозі на виборах, але його засмутило, що голосів було мало, оскільки соціологія показувала близько 80%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадія Кернеса переобрали на посаду мера Харкова втретє з 60,34% голосів.
Нагадаємо, що 14 вересня з'явилася інформація, що Кернес був госпіталізований через коронавірус. У нього виявили двобічне запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте". А 10 листопада з'явилося його нове фото з лікарні.