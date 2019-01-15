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Лікарі йдуть до пацієнтів: як викликати хірурга додому (відео)

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Проект "Лікар у вашому домі" - один з елементів медичної реформи. Профільні лікарі проводять консультації, роблять безкоштовні тести важкохворим пацієнтам, які не можуть дійти до лікарні. Дивіться репортаж DW.Це не бригада швидкої допомоги, а сімейний лікар, хірург і його помічниця - співробітники звичайних лікарень, які приєдналися до київської міської програми "Лікар у вашому домі", яку два роки тому ініціювала КМДА. Приміром, допомагають тим, хто не може самостійно дістатися лікарні і відвідати профільних лікарів.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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