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3 вересня • оновлено в 22:48
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"Ліга сміху" нервово палить": в "ЄС" висміяли мем "слуги народу" в Раді

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На засіданні Верховної Ради у вівторок, 3 вересня, представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що потрібно "економити конституційний текст", що стало новим мемом серед депутатів.

Про це написала в Facebook нардеп від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Найяскравіший мем дня, проголошений з трибуни одним із "слуг" – "у поданих законопроектах є економія конституційного тексту". Хоча, насправді, в залі спостерігається економія здорового глузду", – зазначила вона.

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В "ЄС" висміяли мем Веніславського в Раді

В "ЄС" висміяли мем Веніславського в Раді

Звернув увагу на фразу Веніславського й Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності".

"Горщичку, не вари! Цирк у Раді триває. Тепер у нас виступає представник президента Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський і каже, що "мета змін до Конституціїце економія конституційного тексту". Зовсім недавно Глава СБУ Баканов заявив, що "мета СБУце перерозподіл соціальних благ". Що відбувається з командою Зеленського, мені абсолютно незрозуміло. Суцільна "кварталізація". "Ліга сміху" нервово курить уже", – прокоментував він у соцмережі.

Відзначимо, Веніславський у свою чергу пояснив таке формулювання тим, що недоцільно в тексті Конституції кілька разів прописувати одні й ті ж принципи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим трапився конфуз. Він впустив стілець, коли потягнувся до мікрофона після того, як нардепи проголосували за зняття недоторканності.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність" Партія Слуга народу
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Мэм"....Оооооо...рукалицо
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Фил Ирина
Фил Ирина
Экономят тексты... Безграмотно пишут... И это только начало!!! Эх, то ли еще будет!!!
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