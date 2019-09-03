"Ліга сміху" нервово палить": в "ЄС" висміяли мем "слуги народу" в Раді

На засіданні Верховної Ради у вівторок, 3 вересня, представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що потрібно "економити конституційний текст", що стало новим мемом серед депутатів.

Про це написала в Facebook нардеп від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Найяскравіший мем дня, проголошений з трибуни одним із "слуг" – "у поданих законопроектах є економія конституційного тексту". Хоча, насправді, в залі спостерігається економія здорового глузду", – зазначила вона.

В "ЄС" висміяли мем Веніславського в Раді

Звернув увагу на фразу Веніславського й Олексій Гончаренко від "Європейської солідарності".

"Горщичку, не вари! Цирк у Раді триває. Тепер у нас виступає представник президента Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський і каже, що "мета змін до Конституції – це економія конституційного тексту". Зовсім недавно Глава СБУ Баканов заявив, що "мета СБУ – це перерозподіл соціальних благ". Що відбувається з командою Зеленського, мені абсолютно незрозуміло. Суцільна "кварталізація". "Ліга сміху" нервово курить уже", – прокоментував він у соцмережі.

Відзначимо, Веніславський у свою чергу пояснив таке формулювання тим, що недоцільно в тексті Конституції кілька разів прописувати одні й ті ж принципи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим трапився конфуз. Він впустив стілець, коли потягнувся до мікрофона після того, як нардепи проголосували за зняття недоторканності.

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