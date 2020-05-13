Ліфт не працює? "Слуга народу" змінила стратегію на вибори: ексклюзивні деталі

На місцевих виборах, які пройдуть восени 2020 року, партія "Слуга народу" не планує використовувати програму "Соціальний ліфт" і розраховує на 30-40% підтримки.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, "Соціальний ліфт" показує себе "не завжди добре". Тому на місцевих виборах вдадуться до системи подібної праймеріз, але з ухилом в рекомендації.

"Багато проблем з кадрами. Це головна проблема. Ми зробили висновки з існуючого "ліфта", і я думаю що це не завжди добре. На місцевих виборах буде щось на кшталт рекомендаційної системи. Нібито праймеріз, але якось за порадою. тому що люди охоче рекомендують інших, але чомусь коли самі подаються, то якість гірша виходить", – розповів Корнієнко.

Від ідеї "Соціальної ліфта" на виборах відмовляться

За його словами, сильних кандидатів на вибори будуть шукати всюди, але в деяких містах у діючих мерів дуже потужна підтримка. Тому "Слуга народу" розраховує в найкращому разі на 40% підтримки. За словами Корнієнка, зараз у парламентських партій є перевага перед місцевими об'єднаннями, через те, що ті можуть почати займатися скупкою голосів та іншими маніпуляціями.

"Є ймовірність, що парламентські партії більше наберуть. Що цікаво, це не від нас залежить, а від того, як локальні еліти і локальні партії себе поведуть. Якщо вони почнуть займатися скупкою, то прогноз, що у них буде гірше результат. Тому що після минулих президентських і парламентських виборів народ до скупки голосів став гірше ставитися", – повідомив він.

Олександр Корнієнко LIGA.net

Також Корнієнко зазначив, що для деяких регіонів вже знайшли кандидатів. Причому, відсутність політичного минулого для партії не є головним критерієм.

"Десь будуть люди з політичним досвідом. Якщо людина була 10 років тому заступником голови якоїсь місцевої партії, то ясна річ, що потрібно перевірити. Якщо це якась" Комуністична партія" або " Партія регіонів", то більше питань. тут треба дивитися по кожному випадку", – заявив він.

Однак Корнієнко підкреслив, що все-таки бажано, щоб мери були управлінцями або підприємцями але без політичного досвіду – мовляв, це допоможе уникнути корупційних скандалів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за інформацією ЗМІ, неофіційним керівником виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах став екс- "король контрабанди" Ілля Павлюк.