Лідери провідних країн Заходу: Москва відповідальна за отруєння Скрипаля

Лідери США, Франції, Німеччини та Великобританії у спільній заяві зазначили, що відсутність відповідей Москви на запитання Лондона підкреслює її відповідальність за отруєння Скрипаля та його доньки.Лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великобританії оприлюднили спільну заяву, в якій вони визнають Росію відповідальною за отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. У заяві, опублікованій у четвер, 15 березня, отруєння названо "першим агресивним використання нервово-паралітичної речовини у Європі з часів Другої світової війни". І це використання "загрожує безпеці усіх".

"Це напад на суверенітет Сполученого Королівства і будь-яке подібне використання (отрути - Ред.) державними органами є прямим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї і порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві. У ній також висловлюється згода з оцінкою Лондона, що "високоймовірно" саме Росія несе відповідальність за атаку. У заяві наголошується, що відсутність відповіді російської сторони на "легітимний запит Великобританії" лише "підкреслює цю відповідальність".

Лідери чотирьох провідних країн закликали владу Росії надати відповіді Лондону та повністю розкрити програму розробки речовин "Новачок" перед Організацією із заборони хімічної зброї.

НАТО підтримує Великобританію

Тим часом, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав "співмірну" відповідь Великобританії на отруєння Сергія Скрипаля і заявив, що даний інцидент повинен мати свої "наслідки". "Великобританія не сама (…) Я абсолютно підтримую, що є необхідність відповіді, бо мають бути наслідки у таких подій, які ми бачили у Солсбері", - сказав Столтенберг на прес-конференції в четвер, 15 березня, говорячи про вислання Лондоном 23 російських дипломатів і обмеження контактів на вищому рівні з Москвою.