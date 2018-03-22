Лідери країн ЄС солідаризуються з Великобританією

Брюссель висловлює "солідарність" з Великобританією у справі отруєння екс-агента Скрипаля. Учасники саміту ЄС не виключають запровадження санкцій щодо Росії.Глави держав і урядів країн Євросоюзу висловлюють "солідарність" з Великобританією у справі екс-агента Сергія Скрипаля, зазначається у четвер, 22 березня, у проекті заяви учасників саміту ЄС, що є у розпорядженні агенції AFP.
Перед початком саміту в Брюсселі прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила про "нахабну і нерозсудливу" атаку російської сторони на Великобританію. Отруєння у Солсбері Мей розцінює як "приклад російської агресії проти Європи і її найближчих сусідів", цитує прем'єр-міністерку агенція Reuters.
Учасники саміту засуджують напад на Сергія Скрипаля та поділяють позицію британської сторони про те, що за отруєнням "з високою ймовірністю" стоїть Росія, йдеться у проекті заяви. Необхідно краще підготуватися до можливих нападів із застосуванням біологічної, хімічної або ядерної зброї, вважають у Брюсселі.
Тим часом в англійському місті Солсбері 22 березня госпіталізований ще один поліцейський, повідомляє агенція Reuters з посиланням на видання Daily Mail. Правоохоронця направили до лікарні з підозрою на отруєння. Виявлені у поліцейського "незначні" симптоми включають "подразнення шкірного покриву", відзначає видання. Представники поліції Лондона і графства Вілтшир утрималися від коментарів.
Можливі санкції
Глави держав і урядів ЄС вважають, що після відповідних заяв російської сторони щодо справи Скрипаля є необхідність зробити певні кроки. Належні заходи для координації зусиль Євросоюзу та НАТО проти гібридних і військових загроз будуть вжиті, переконана президентка Литви Даля Грібаускайте.
Запровадження санкцій щодо Росії не виключає, зокрема, депутат Європарламенту від Німеччини Манфред Вебер (Manfred Weber). Європейський союз має справу з "неоголошеної війною", вважає політик. На спроби дестабілізації необхідно відповідати силою, а не наївністю, вважає представник Християнсько-соціального союзу (ХСС).
Водночас агенція Reuters наголошує, що представники таких країн, як Греція, Італія та Угорщина, неохоче погоджуються на рішення Брюсселя, спрямовані проти Москви.
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