Лідера "Слуги народу" виписали з лікарні після важкого перебігу COVID-19. Відео

Лідер партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко, який захворів на COVID-19, повідомив, що його виписали з лікарні.

Про одужання Корнієнко поінформував в Facebook. Він провів 16 днів в Олександрівській лікарні Києва.

"У вівторок, 20 жовтня, мене виписали з лікарні, де я перебував 16 днів, перевели на домашній лікарняний", – написав Корнієнко.

У відеозверненні він розповів, що переніс хворобу в тяжкій формі, тому кілька днів провів у відділенні інтенсивної терапії.

Також нардеп зазначив, що лікарня майже повністю заповнена пацієнтами.

Він подякував лікарям, які допомогли йому одужати, всім українським медикам, а також людям, які його підтримували.

Крім того, він закликав громадян дотримуватися масочного режиму, користуватися рукавичками та санітайзерами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко захворів на COVID-19. Про це він повідомив 1 жовтня.