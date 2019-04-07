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Лідер союзу угорців Румунії звинуватив українського посла в брехні

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Лідер Демократичного союзу угорців Румунії Хунор Келемен звинуватив посла України в Румунії Олександра Банкова у брехні.

За словам дипломата, Келемен раніше намагався в'їхати в Україну за угорським паспортом, хоча той у відповідь стверджує, що це неправда.

"Пану Келемену Хунору заборонено в'їзд на територію України з 03.11.2017 року. З того часу він вже намагався в'їхати в Україну з угорським паспортом і йому було відмовлено, тож він точно знав про ухвалене українською стороною рішення", – розповів Банков.

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За його словами, в цей раз, згідно з українським законодавством, Келемену було вручено рішення про відмову в перетині державного кордону України, яке він особисто підписав.

"Це правда, що відповідне рішення не містить мотивів, але така практика є спільною для всіх європейських держав. Я матиму за честь надати особисто пану Хунору будь-які додаткові пояснення", – додав він.

Лідер союзу угорців Румунії звинуватив українського посла в брехні
Лідер союзу угорців Румунії звинуватив українського посла в брехні

У відповідь Келемен надав фотографію сторінки паспорта зі штампом про заборону в'їзду в Україну від 6 квітня 2019 року.

"Заява українського посла в Румунії Олександра Банкова про те, що я раніше намагався перетнути кордон України з угорським паспортом є неправдою", – зазначив він.

Лідер союзу угорців Румунії звинуватив українського посла в брехні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Келемана не пропустили на кордоні в Україні 6 квітня, про що він особисто розповів в соцмережі. Він стверджував, що прямував до Ужгорода на святкування 30-річчя місцевої угорської організації "Товариство угорської культури Закарпаття" (КМКС / KMKSZ).

Заборона на в'їзд в Україну діє до 13 жовтня 2020 року. У зв'язку з ситуацією МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп на пояснювальну бесіду.

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Угорщина
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