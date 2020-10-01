Лідер "Слуги народу" Корнієнко заразився коронавірусом

Лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко захворів на COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook 1 жовтня. "Оскільки вже почали ширитись чутки, поспішаю повідомити колег, виборців і суспільство особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула і мене", – написав він.

За словами політика, симптомів, крім температури, у нього не було. Коли народний депутат помітив підвищення температури, він зробив і експрес, і ПЛР-тести, але вони показали негативні результати.

"Тим часом я звернувся до пульмонолога, бо маю обов’язок звертатись до нього в таких випадках. Мені зробили КТ із висновком "схоже на "ковід-19", – додав "слуга".

Корнієнко також заявив, що був на самоізоляції з перших днів захворювання. Він зазначив, що в нього "стало гірше з нюхом і смаками".

"Лікарі кажуть, що це зараз часта історія, коли ПЦР нічого не показує – а потім антитіла є", – написав Корнієнко.

У подібній ситуації політик порадив українцям "виходити із "презумпції коронавірусу" і самоізолюватись".

Корнієнко підкреслив, що його стан стабільний і він отримує необхідне лікування. Показань до госпіталізації немає.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Зазначимо, за останні кілька днів коронавірусом заразилися 10 осіб як у сесійній залі, так і в Апараті ВР.

29 вересня стало відомо, що на COVID-19 захворіли голова партії "Голос" Кіра Рудик, п'ятий президент і нардеп від "Євросолідарності" Петро Порошенко і нардеп від "Слуги народу", чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк. 30 вересня коронавірус вдруге діагностували у нардепки Яни Зінкевич. Серед тих, що заразилися COVID-19 також нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко.

Через спалах коронавірусу серед депутатів Рада змінила графік роботи: пленарні засідання в четвер і п'ятницю будуть замінені на роботу в комітетах, наступні два тижні 5-9 жовтня і 12-16 жовтня депутати також проведуть, працюючи в комітетах, комісіях, фракціях і групах. Засідання Верховної Ради відбудеться лише 20 жовтня.

Як писав OBOZREVATEL, 1 жовтня Жан Беленюк, який заразився коронавірусом, повідомив, що йде на поправку й почувається краще.