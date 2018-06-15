Лідер пакистанського "Талібану" вбитий внаслідок авіаудару

Загиблий бойовик знаний своїми кривавими злочинами, зокрема проти дітей. У Пакистані він вважався злочинцем номер один.Авіаудар афгансько-американських сил убив лідера пакистанського "Талібану" Муллу Фазлуллу. Про це повідомив у п'ятницю, 15 червня, представник міністерства оборони Афганістану. Згодом загибель ватажка радикального руху підтвердили у командуванні операцією НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані, повідомило агентство Reuters.

Напередодні Пентагон заявляв, що удар мав на меті знищити одного з ватажків бойовиків у провінції Кунар біля кордону Афганістану та Пакистану. Авіаудар, внаслідок якого загинув Фазлулла, був завданий зранку напередодні, 14 червня.

Очікується, що загибель Фазлулли зможе послабити напругу між США та Пакистаном, адже він був найбільш розшукуваним злочинцем в останньому. На його рахунку зокрема масове вбивство 132 дітей у школі в 2014 році, а також напад 2012 року на Малалу Юсафзай, яка пізніше стала нобелівською лауреаткою.

Це ще може вплинути на афганський "Талібан" та підштовхнути його до примирення з офіційним Кабулом. Пакистанський "Талібан" був одним з головних ідеологічних натхненників конфлікту в Афганістані. Нагадаємо, що 9 червня бойовики радикального ісламістського руху оголосили про перше перемир'я в Афганістані з 2001 року. Таким чином вони відповіли на одностороннє оголошення перемир'я президентом Ашрафом Гані, яке він зробив двома днями раніше. Планується, що воно триватиме протягом перших днів мусульманського свята Ураза-байрам.