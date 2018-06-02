Лідер АдН Ґауланд опинився під шквалом критики за слова про минуле Німеччини

Нові висловлювання голови правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Александера Ґауланда щодо минулого країни спричинили хвилю критики з боку провідних політиків ФРН.Провідні політики Німеччини з різних політичних таборів відреагували різкою критикою на слова голови правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Александера Ґауланда (Alexander Gauland) щодо минулого країни. Виступаючи в суботу, 2 червня, в Тюрингії на конгресі партійної молодіжної організації "Молода альтернатива" Ґауланд згадав "понад 1000 років успішної німецької історії". Говорячи про часи націонал-соціалізму він назвав Гітлера та нацистів лише плямою в історії (Ґауланд вжив вираз Vogelschiss, що можна перекласти з німецької як "пляма пташиного посліду" - Ред.).

Ця фраза пролунала після того, як політик визнав відповідальність Німеччини за злочини націонал-соціалістів, скоєні з 1933 по 1945 роки. "Тільки той, хто визнає історію, має силу творити майбутнє", - сказав Ґауланд. Він також додав: "Так, ми визнаємо відповідальність за ці 12 років". Водночас лідер АдН сказав: "Ми маємо славетну історію, а вона, любі друзі, тривала довше, ніж ті кляті 12 років".

Шквал критики

Така оцінка минулого одразу викликала хвилю критики з боку представників німецького політикуму. Генеральна секретарка правлячої консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) вважає обурливим, що Ґауланд так висловився щодо "50 мільйонів жертв війни, Голокосту та тотальної війни". Про це представниця консерваторів написала в соціальній мережі Twitter.

Генсек Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що також входить до урядової коаліції, Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) теж різко розкритикував це. На його думку, слова Ґауланда є жахливим применшенням масштабів злочинів націонал-соціалізму. "Це ганьба, що такі типи сидять у німецькому Бундестазі", - написав Клінґбайль у Twitter.

Голова фракції Зелених у Бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) звернула увагу й на те, що востаннє саме Гітлер говорив про тисячу років.

Критично відреагували на заяву Ґауланда й у ліберальній Вільній демократичній партії (ВДП). Представник керівництва фракції ВДП у Бундестазі Марко Бушманн (Marco Buschmann) у своєму коментарі у Twitter нагадав, що йдеться про убивство шести мільйонів євреїв. "Як можна називати це плямою в історії?", - обурився політик.