Ситуация: у вас есть земельный участок, но дом на нем вы построили самовольно, то есть без разрешений и документов. На практике таких случаев множество. Но в будущем вы можете столкнуться с проблемами, если заблаговременно не позаботитесь о легализации строения. Ведь собственный дом у вас есть, а законного права собственности на него нет.

Что это означает? Такой дом невозможно, к примеру, продать, передать в наследство или подарить.

Что делать? Необходимо получить право собственности. А перед этим – ввести самовольную построенное здание в эксплуатацию.

Для этого в прошлом году Минрегион совместно с ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) ввел процедуру принятия в эксплуатацию зданий, построенных без разрешения. Такой легализации подлежат индивидуальные (приусадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв метров, а также хозяйственные постройки площадью до 100 кв метров, построенные с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

Это регулируется приказом Минрегиона № 158 и действует процедура с 31 августа 2018 года. Ее еще называют "строительная амнистия".

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По сути нужно сделать 3 ШАГА.

1. Получить техпаспорт на построенное здание

Для этого необходимо обратиться в местное БТИ (Бюро технической инвентаризации) или к сертифицированному частному эксперту (инженеру) и заключить договор о техобследовании здания.

За техническую инвентаризацию несет ответственность эксперт (инженер), оформляющий техпаспорт. Он проводит обследование (осмотр) здания и, если все данные соответствуют нормам действующего градостроительного законодательства, выдает технический паспорт с отображением в нем существующей застройки и отметкой о ее техническом обследовании.

2. Ввести дом в эксплуатацию

Для этого нужно обратиться в ГАСИ по местонахождению постройки либо в ЦНАП (Центр предоставления админуслуг) этого населенного пункта. И подготовить такие документы:

заявление о принятии дома в эксплуатацию (образец заявления можно получить по месту его подачи)

один экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации

заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на которой размещена постройка

заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию техпаспорта (с отметкой о проведении технического обследования) смотрите пункт 1.

Введение вашего здания в эксплуатацию осуществляется бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Местный орган ГАСИ зарегистрирует декларацию и тогда можно переходить к следующему этапу.

Если объекту еще необходимо присвоить почтовый адрес, для этого необходимо будет обратиться в ЦНАП или в органы местного самоуправления (ОМС).

3. Зарегистрировать право собственности

Ранее, чтобы получить свидетельство на право собственности, необходимо было обращаться в государственную регистрационную службу Минюста. Сейчас же вы можете обратиться к частному нотариусу либо просто в ЦНАП.

Для регистрации права собственности необходимо будет подготовить следующие документы:

заявление (образец заявления можно получить по месту его подачи)

паспорт

идентификационный код

документ (квитанцию) об оплате административного сбора

зарегистрированную декларацию о готовности объекта к эксплуатации смотрите пункт 2

документ, подтверждающий право собственности/аренды земельный на участок

технический паспорт на ваше здание – смотрите пункт 1.

При подаче документов нотариусу или в ЦНАП, их проверят и примут для дальнейшей государственной регистрации, которая должна длиться не более 5 рабочих дней. По завершении вам предоставят выписку о праве собственности на ваше здание в бумажной или электронной форме по вашему желанию.

Все - сделано! Теперь вы - реальный владелец своего дома.

Помните, позаботившись об узаконивании своего имущества сейчас, вы избавите себя и своих близких от проблем в будущем. Будьте счастливы в собственном доме!

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