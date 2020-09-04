Лероса викликали на допит до ДБР
Народного депутата Гео Лерос, якого вивели з фракції "Слуга народу", викликали на допит в Державне бюро розслідувань.
Як повідомляє в Facebook юридична компанія "Міллер", повістка виписана на вівторок, 8 вересня на 10:00.
Відзначається, що Лероса викликають на допит в ДБР в якості свідка про обставини кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків), яке відкрили 25 серпня 2020 року.
"Підставою стала постанова Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО", що, проаналізувавши декларацію Гео Лероас, припустила, що депутат ухилився від сплати податків. Представником громадської організації виявився Одягайло Андрій Вікторович – колишній начальник відділення СВ Оболонського управління поліції, а з жовтня 2018 року наш колега адвокат", – відмічено в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Слуга народу" Гео Лерос з трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.
Після виступу нардепа в Раді, в "Слугу народу" почали збирати підписи за його виключення з фракції. За підсумками збору підписів нардепа виключили з членів парламентської фракції.
Глава ОПУ Андрій Єрмак матом вимагав вигнати Лероса з "Слуги народу".
Пізніше глава фракції Давид Арахамія розповів, чому Гео Лероса виключили з "Слуги народу".