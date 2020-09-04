Гео ЛЕРОС викликали на допит в ГБР.

Народного депутата Гео Лерос, якого вивели з фракції "Слуга народу", викликали на допит в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляє в Facebook юридична компанія "Міллер", повістка виписана на вівторок, 8 вересня на 10:00.

Відзначається, що Лероса викликають на допит в ДБР в якості свідка про обставини кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків), яке відкрили 25 серпня 2020 року.

Повістка до ДБР Скріншот

"Підставою стала постанова Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації "Рада ветеранів АТО", що, проаналізувавши декларацію Гео Лероас, припустила, що депутат ухилився від сплати податків. Представником громадської організації виявився Одягайло Андрій Вікторович – колишній начальник відділення СВ Оболонського управління поліції, а з жовтня 2018 року наш колега адвокат", – відмічено в повідомленні.

Лероса викликали на допит до ДБР Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!