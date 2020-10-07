Лерос – Зеленському: через Єрмака та Тищенка українці знесуть ваш режим

Народний депутат Гео Лерос, якого виключили з фракції "Слуга народу" звинуватив президента України Володимира Зеленського в корупції і бандитизмі, через що українці можуть "знести його режим".

Також він зазначив, що глава держави може бути причетний до підпалу його авто. Про це політик розповів в своєму блозі на YuoTube.

"Можу тільки подякувати Зеленському, що привів людей з ментальністю 21 століття. У принципі, тепер я розумію, хто мені спалив авто. Але я не стану звинувачувати Тищенка (нардеп Микола Тищенко – Ред.), Комарницького ("смотрящий" по Києву Денис Комарницький – Ред.) або Єрмака (глава ОПУ Андрій Єрмак – Ред.). Тому що це Зеленський зробив Тищенка депутатом, а Комарницького "смотрящим" по Києву. Він зробив другою, і навіть першою людиною в державі агента ГРУ РФ Єрмака, який працює в інтересах ворога", – сказав Лерос.

Депутат підкреслив, що Зеленський особисто винен у "корупції та бандитизмі".

"Це не Єрмак або Тищенко винні в корупції і бандитизмі. Це ви пане президенте! Ідіть у відставку! Тому що українці знесуть ваш режим. Думайте!" – підсумував Лерос.

Нагадаємо, що раніше Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "смотрящего" над Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Гео Лерос опублікував чергову порцію плівок з розмовами Дениса Комарницького і Миколи Тищенка, в яких вони обговорювали, як "налякати" парламентарія.