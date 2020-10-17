Лерос заявив, що ДБР нагряне до нього з обшуками через нові "плівки Єрмака". Відео

Народний депутат Гео Лерос, якого виключили з фракції "Слуга народу", заявив про підготовку "провокації" проти нього – обшуку ДБР, під час якого у політика, як стверджує він, відберуть електронну техніку та носії інформації.

Як заявив народний обранець на сторінці в Facebook, це станеться нібито для того, щоб не дати йому опублікувати продовження так званих плівок глави Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідне відеозвернення Лерос опублікував 17 жовтня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Він стверджує, що в нього є нові записи розмов, які можуть свідчити про корупцію на найвищому рівні влади. Крім того, нардеп накинувся із звинуваченнями на президента України Володимира Зеленського.

"Зеленському стало відомо, що в мене є продовження "плівок Єрмака", які були записані до першої половини 2020 року, що доведе, що, незважаючи на слова Зеленського, йому було відомо про записи влітку і вересні 19-го. Денис Єрмак [брат глави ОП] продовжував торгувати посадами, навіть у цьому році, а сам Зеленський був частиною цих сценаріїв", – стверджує колишній "слуга".

Він також запевняє, що нібито не планував публікувати продовження "плівок" до виборів.

"Але раз Зеленський поставив завдання зі мною розправитися до місцевих виборів, тому в мене може не бути можливості опублікувати ці матеріали після", – виправдався народний депутат.

Він пообіцяв оприлюднити матеріали на наступному тижні (з 19 жовтня).

Нагадаємо:

Раніше Гео Лерос опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції брата глави ОПУ Дениса Єрмака.

За словами фігурантів скандальних "плівок" Дмитра Штанька і Сергія Шумського, люди, які проходили співбесіди у Дениса Єрмака, за призначення на певні посади в цілому заплатили близько $100 тисяч.

Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому главі Офісу Андрію Єрмаку.

Також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гео Лерос також звинуватив президента Володимира Зеленського в корупції та бандитизмі.