Лерос відповів Тищенку та анонсував нові плівки, щоб "вивести чортів на чисту воду"
Народний депутат Гео Лерос анонсував публікацію серії нових записів розмов високопосадовців.
В ефірі телеканалу "Прямий" він заявив, що має намір "вивести цих чортів на чисту воду".
"Буде ще низка цікавої інформації, якою, як я сказав, виводитиму цих чортів на чисту воду", – сказав Лерос.
Нардеп уточнив, що йдеться про президента України, Службу безпеки та інші правоохоронні органи.
"Вони захищають зараз всю цю корупційну зграю. Але рано чи пізно, сподіваюся, що рано, Зеленський перестане бути президентом і йому не вдасться покривати цих людей", – наголосив він.
Також Лерос відповів заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, який нібито попросив СБУ виділити нардепу охорону.
"Шановні продажні шкури, якщо Тищенку або Комарницькому щось потрібно від СБУ, то вони отримують справжній консьєрж-сервіс, коли їх із почестями завозять у внутрішніх двір СБУ на оперативному авто, зливають справи проти вашого угруповання і фабрикують справи на опонентів", – написав він на своїй сторінці в Facebook.
Крім того, він звернувся до президента Володимира Зеленського з питанням: "Звідки" смотрящий за Києвом "знає про лист Баканова на мене, який я ніде не публікував?".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спершу народний депутат України Гео Лерос заявив, що має аудіозаписи, на яких колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і "слуга народу" Микола Тищенко нібито планують на нього замах.
1 жовтня Лерос дійсно опублікував записи розмов нібито Тищенка і Комарницького, в яких фігурує ім'я голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Незабаром Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів. У ньому фігуранти переговорів обговорюють, як відбілити репутацію Тищенка, і загрози Леросу.
Після цього Микола Тищенко нібито попросив Службу безпеки виділити Гео Леросу охорону.