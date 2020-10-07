Лерос відповів Тищенку та анонсував нові плівки, щоб "вивести чортів на чисту воду"

Народний депутат Гео Лерос анонсував публікацію серії нових записів розмов високопосадовців.

В ефірі телеканалу "Прямий" він заявив, що має намір "вивести цих чортів на чисту воду".

"Буде ще низка цікавої інформації, якою, як я сказав, виводитиму цих чортів на чисту воду", – сказав Лерос.

Нардеп уточнив, що йдеться про президента України, Службу безпеки та інші правоохоронні органи.

"Вони захищають зараз всю цю корупційну зграю. Але рано чи пізно, сподіваюся, що рано, Зеленський перестане бути президентом і йому не вдасться покривати цих людей", – наголосив він.

Також Лерос відповів заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, який нібито попросив СБУ виділити нардепу охорону.

"Шановні продажні шкури, якщо Тищенку або Комарницькому щось потрібно від СБУ, то вони отримують справжній консьєрж-сервіс, коли їх із почестями завозять у внутрішніх двір СБУ на оперативному авто, зливають справи проти вашого угруповання і фабрикують справи на опонентів", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, він звернувся до президента Володимира Зеленського з питанням: "Звідки" смотрящий за Києвом "знає про лист Баканова на мене, який я ніде не публікував?".

Як повідомляв OBOZREVATEL: