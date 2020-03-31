Лерос розповів, як отримав скандальні "плівки Єрмака"

Народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос розповів, що отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.

Про це парламентар заявив у інтерв'ю "Новому времени", зазначивши, що не розкриватиме всіх деталей, оскільки не виключає, що вони стануть таємницею слідства.

"Я вказав пошту, на яку люди почали надсилати свою інформацію. На пошту мені прислали дуже багато різної інформації, дуже багато. Її, звичайно, треба проаналізувати", – сказав політик.

Гео Лерос zn.ua

Крім того, 27 березня нардеп отримав флешку з детальною інформацією про "Єрмак-гейт" і одразу ж передав її журналістам програми "Схеми".

"Я отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити. Якщо є факти корупції, то країна повинна про це знати. Зараз у мене є право, як і в журналістів, не розголошувати своїх інформаторів", – зазначив Лерос.

"Не виключено, що це може бути частиною слідства. Тому мене викликали на допит в ДБР. Даватиму пояснення і в НАБУ. Тільки після цього, коли вони ухвалять рішення або дадуть рекомендацію, чи варто це оприлюднити, я це обов'язково зроблю", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL:

нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з поста радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата голови Офісу президента.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися у скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.

Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".

Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.

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