Лерос розповів, скільки "слуг народу" отримують зарплату в конвертах

Заробітну плату в конвертах отримують більше 200 народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Як заявив в ефірі телеканалу "Прямий" позафракційний нардеп Гео Лерос, 236 нардепів отримують такі конверти.

Уточнювати, де і в який час "слуги" отримували гроші "чорним налом", Лерос не став. За його словами, необхідно дочекатися певного часу – і тоді він надасть докази того, як це відбувається.

Станом на 8 жовтня у фракції "Слуга народу" знаходяться 246 нардепів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року журналісти заявили, що деякі депутати від "Слуги народу" отримали зарплати в конвертах на загальну суму 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Керівники нібито отримали по 25-50 тисяч доларів на руки. Партійне начальство середньої ланки – очільники комітетів і заступники глави фракції – по 15 тисяч доларів. Решті роздали по 10 і 5 тисяч залежно від рангу, статусу та функціоналу особи.

Пізніше Анна Скороход, яку виключили з фракції, підтвердила отримання "слугами" грошей у конвертах за голосування.