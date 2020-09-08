Лерос розповів про допит у ДБР і запідозрив ОПУ у втручанні
Виведений із фракції "Слуга народу" народний депутат України Гео Лерос розкрив деталі свого допиту в Державному бюро розслідувань.
У коментарі для Telegram-каналу Pavlovsky News політик зазначив, що не заперечує ймовірності тиску Офісу президента на чолі з Андрієм Єрмаком на ДБР. На такі думки його наштовхнули питання, які ставили слідчі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За словами нардепа, вони повністю повторювали сказане головою ОПУ на брифінгу після публікації "плівок Єрмака".
"Абсолютно абсурдні питання, буквально з пальця висмоктані: щось хтось побачив, декларацію, а розкажіть, звідки те, звідки се, а що з мистецтвом", – зазначив Лерос, додавши, що хоче, аби такими розслідуваннями займалося винятково НАБУ.
Крім того, парламентарій висловив думку, що тиск на ДБР чиниться і з боку генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
"Є прямий тиск на ДБР, пані Венедіктова залишила після себе заступників, які в ручному режимі роблять ту справу, яку вона їм каже... А вона винятково робить те, що говорить Офіс президента. Це смішно для всіх", – обурився Лерос.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Гео Лерос із трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.
Після виступу нардепа в Раді у "Слуги народу" почали збирати підписи за його виведення з фракції.
За підсумками збирання підписів нардепа вивели з членів парламентської фракції.
Цьому нібито передувала вимога глави ОПУ Андрія Єрмака в нецензурній формі вигнати Лероса зі "Слуги народу".
Пізніше голова фракції Давид Арахамія розповів про обставини виведення Гео Лероса зі "Слуги народу" і заявив про давній конфлікт нардепа з Єрмаком.
Також ЗМІ повідомили, що Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження проти Лероса за частиною 1 статті 212 (Ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.
Сам Лерос відреагував на його виведення зі складу фракції, заявивши, що буде боротися з "режимом".
Нагадаємо, в партію "Слуга народу" Лероса на початку привів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.