Лерос – про "плівки": був великий скандал в кабінеті Зеленського, але він став на сторону Єрмака
Народний депутат Гео Лерос розповів про скандал в кабінеті президента Володимира Зеленського після того, як він оприлюднив записи з переговорами "слуги народу" Миколи Тищенка, колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького і глави Офісу президента Андрія Єрмака.
На своїй сторінці в Facebook нардеп написав, що Зеленський став на бік керівника ОП.
"Я знаю, що був великий скандал в кабінеті президента, коли найближче оточення Зеленського обурилося, що Єрмак так жорстко спалився зі своєю бандою у Києві. Зеленський, як завжди, став на сторону Єрмака, плювати він хотів на всі ці факти", – зазначив Лерос.
"Уже пройшов тиждень з моменту, коли я опублікував відео з фактами приналежності кандидатів від "Слуги народу" до "смотрящему" за Києвом (Комарницьким), але реакції нуль!" – додав він.
На думку Лероса, мовчання президента означає, що "він підтверджує ці дані".
"Все логічно, списки "Слуги" продані, ніхто гроші повертати не збирається, тому "яка різниця", що це за чорти в списках", – додав нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України Гео Лерос спочатку заявив, що має аудіозаписи, на яких колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і "слуга народу" Микола Тищенко нібито планують на нього замах.
1 жовтня Лерос дійсно опублікував записи розмов нібито Тищенка і Комарницького, в яких фігурує ім'я голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Незабаром Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів. У ньому фігуранти переговорів обговорюють, як відбілити репутацію Тищенко, і погрози Леросу.
Після цього Микола Тищенко нібито попросив Службу безпеки виділити Гео Леросу охорону.
Після цього нардеп пообіцяв публікацію серії нових записів розмов високопосадовців