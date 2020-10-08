Лерос – про "плівки": був великий скандал в кабінеті Зеленського, але він став на сторону Єрмака

Народний депутат Гео Лерос розповів про скандал в кабінеті президента Володимира Зеленського після того, як він оприлюднив записи з переговорами "слуги народу" Миколи Тищенка, колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

На своїй сторінці в Facebook нардеп написав, що Зеленський став на бік керівника ОП.

"Я знаю, що був великий скандал в кабінеті президента, коли найближче оточення Зеленського обурилося, що Єрмак так жорстко спалився зі своєю бандою у Києві. Зеленський, як завжди, став на сторону Єрмака, плювати він хотів на всі ці факти", – зазначив Лерос.

"Уже пройшов тиждень з моменту, коли я опублікував відео з фактами приналежності кандидатів від "Слуги народу" до "смотрящему" за Києвом (Комарницьким), але реакції нуль!" – додав він.

На думку Лероса, мовчання президента означає, що "він підтверджує ці дані".

"Все логічно, списки "Слуги" продані, ніхто гроші повертати не збирається, тому "яка різниця", що це за чорти в списках", – додав нардеп.

Facebook Гео Лерос.

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