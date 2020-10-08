Лерос – про "плівки": був великий скандал в кабінеті Зеленського, але він став на сторону Єрмака
Нардеп Гео Лерос заявив, що найближче оточення обурилося через Єрмака
Також він звернув увагу, що від президента вже тиждень не було реакції
Народний депутат Гео Лерос розповів про скандал в кабінеті президента Володимира Зеленського після того, як він оприлюднив записи з переговорами "слуги народу" Миколи Тищенка, колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького і глави Офісу президента Андрія Єрмака.
На своїй сторінці в Facebook нардеп написав, що Зеленський став на бік керівника ОП.
"Я знаю, що був великий скандал в кабінеті президента, коли найближче оточення Зеленського обурилося, що Єрмак так жорстко спалився зі своєю бандою у Києві. Зеленський, як завжди, став на сторону Єрмака, плювати він хотів на всі ці факти", – зазначив Лерос.
"Уже пройшов тиждень з моменту, коли я опублікував відео з фактами приналежності кандидатів від "Слуги народу" до "смотрящему" за Києвом (Комарницьким), але реакції нуль!" – додав він.
На думку Лероса, мовчання президента означає, що "він підтверджує ці дані".
"Все логічно, списки "Слуги" продані, ніхто гроші повертати не збирається, тому "яка різниця", що це за чорти в списках", – додав нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України Гео Лерос спочатку заявив, що має аудіозаписи, на яких колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і "слуга народу" Микола Тищенко нібито планують на нього замах.
1 жовтня Лерос дійсно опублікував записи розмов нібито Тищенка і Комарницького, в яких фігурує ім'я голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Незабаром Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів. У ньому фігуранти переговорів обговорюють, як відбілити репутацію Тищенко, і погрози Леросу.
Після цього Микола Тищенко нібито попросив Службу безпеки виділити Гео Леросу охорону.
Після цього нардеп пообіцяв публікацію серії нових записів розмов високопосадовців