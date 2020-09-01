Лерос – про Єрмака: ОПУ очолює агент ГРУ, який тестує зраду через Фокіна

Народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос розкритикував дії чинної влади. Також він засудив підтримку деякими її представниками скандальних ініціатив заступника голови української делегації у ТКГ щодо Донбасу Вітольда Флокіна.

Своє звернення парламентар оприлюднив на особистій сторінці у Facebook, долучивши до нього відео з виступом з трибуни Верховної Ради (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені очевидно, що країна рухається у прірву, а у нас досі не з’явилось ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє. Давайте підіб'ємо підсумки, чим країна мрій під назвою "зробимо їх разом" відрізняється від сумної реальності "Україна – це ти!" – обурився Лерос.

Крім того, зауважив нардеп, влада не спромоглася виконати обіцянок про скасування "корочок" та "телефонного права". Адже, за його словами, першим їх порушило керівництво Офісу президента. Лерос звинуватив представників ОПУ у використанні номерів прикриття для своїх приватних авто. Що ж стосується безпосередньо голови ОПУ Андрія Єрмака, то він, стверджує Лерос, телефоном роздає вказівки, проти кого реєструвати провадження, а які закривати, кого призначати на державні посади, а кого звільняти.

"Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука та Фокіна тестує заплановану зраду, щоб в будь-який момент її можна було списати на маразм. Керівник Офісу президента – це головний корупціонер в державі та очолює інститут "наглядачів" часів Януковича", – підсумував Лерос.

Як повідомляв OBOZREVATEL: