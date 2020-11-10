Лерос пояснив, чому побився із нардепом Юрченком у Раді. Відео

Вікторія Довгань Політика 11:43, 10.11.2020 Оновлено: 11:43, 10.11.2020

Народний депутат України Гео Лерос заявив, що влаштував бійку зі скандальним колегою Олександром Юрченком у Верховній Раді через ксенофобські образи на свою адресу.

На YouTube-каналі він розповів про суть конфлікту, а також зазначив, що до цієї історії причетний і парламентар від "Слуги народу" Микола Тищенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ця істота всередині Ради до мене підбігла і почала на всі кулуари кричати провокаційні ксенофобські викрики, а потім накинулася на мене. Я нікому не дозволю цього, тому, звісно, я образити себе не дам", – сказав Лерос.

Крім того, він наголосив, що кадри з бійкою, які розлетілися мережею, зафільмував за допомогою нагрудної камери представника УДО саме Тищенко.

"У мене взагалі питання: чому УДОшник дозволяє якомусь Тищенку неофіційно знімати інформацію? Я офіційно звернувся до апарату Ради і отримав таке відео. Це Микола Тищенко інструктує Юрченка, що йому говорити на камеру, і знімає на свій телефон. Такі смішні", – розповів Лерос.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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